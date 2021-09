Esami per Morata e Dybala, la Juve: “Tornano dopo la pausa”. Il 24 ottobre c’è l’Inter

I due attaccanti saltano il Chelsea e le gare che precedono la pausa per le Nazionali del 10 ottobre: potrebbero recuperare per la gara contro i nerazzurri

"Per Alvaro Morata una lesione muscolare di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Per Paulo Dybala una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Entrambi rientreranno a disposizione dopo la sosta per gli impegni delle nazionali", recita la nota bianconera. Dopo la sosta che partirà dal 10 ottobre, il 24 ottobre si giocherà la partita contro l'Inter e fino ad allora la società conta di poter recuperare i due attaccanti. Allegri non li avrà per la gara di CL con il Chelsea.