Al termine della gara contro il Bologna, Edin Dzeko ha commentato la vittoria della Roma ai microfoni di Sky Sport. Per l’attaccante l’obiettivo del club giallorosso è chiaro: “Arrivare tra le prime quattro, come diciamo sempre. Non è facile, lo sappiamo bene. Negli ultimi due anni non siamo arrivati in Champions ed è un peccato per questa società, per questi giocatori e soprattutto per i tifosi. Quest’anno abbiamo iniziato bene ed è un obiettivo”.

(Sky Sport)