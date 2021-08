Empoli, Andreazzoli: “Serata da raccontare. I ragazzi mi hanno estorto…”

Le parole dell'allenatore dei toscani ai microfoni di DAZN dopo la vittoria in casa della Juventus

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita vinta in casa della Juventus. Queste le sue considerazioni: "Mi fa piacere perché avevo detto ai ragazzi che si poteva fare e così è stato. Abbiamo anche noi due gambe e un cuore, come i campioni che ci toccherà affrontare come stasera, ma ce la giochiamo. Mi hanno estorto una mattinata di ferie in più e per questo sono contento anche io. Guardo le statistiche e leggo 70 attacchi in casa della Juventus ed è quello che conta, al di là del possesso palla che può essere anche sterile. I ragazzi sono stati bravissimi, anche sotto l'aspetto fisico. Ricci? Non mi piace parlare del singolo, ma del gruppo. Lui ha fatto bene, ma anche cose che non mi sono piaciute. Stamani ho detto che poteva essere questa una serata da raccontare a figli e nipoti: riuscire a far bene in questo ambiente, nonostante il risultato, ti rimane dentro. Era un regalo che potevamo farci e ce lo siamo fatti".