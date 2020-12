Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Juve-Atalanta: Morata titolare, Papu Gomez in panchina

Uno dei scontri al vertice di questo turno infrasettimanale. La Juventus di Pirlo è chiamata ad affrontare l’Atalanta di Gasperini che viene da un’ottima qualificazione in Champions e qualche problema di spogliatoio. Gli screzi tra l’allenatore del club bergamasco e Papu Gomez tengono banco. L’argentino partirà dalla panchina nella gara contro i bianconeri. L’allenatore juventino invece torna a far giocare dal primo minuto Morata. Queste le formazioni in campo:

Juventus: Szczesny; De Ligt, Bonucci, Danilo; Cuadrado, McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. A disp.: Pinsoglio, Buffon, Ramsey, Alex Sandro, Dybala, Rabiot, Bernardeschi, Da Graca, Dragusin, Frabotta, Portanova, Kulusevski.

Atalanta: Gollini; Palomino, Romero, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata. A disp.: Rossi, Sportiello, Sutalo, Lammers, Muriel, Gomez, Mojica, Depaoli, Gyabuaa, Miranchuk, Diallo.