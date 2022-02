Fedele: “Ho paura del Napoli e degli imbonitori. Mancati due match point”

Le parole del noto operatore di mercato tifoso del club azzurro a proposito della lotta scudetto che include anche la squadra di Spalletti

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Enrico Fedele, noto operatore di mercato e dirigente. Queste le sue parole a proposito del ruolo del Napoli nella lotta tricolore: “Il Napoli dei secondi tempi ha sbagliato due match ball in campionato. Non ho paura delle big, io ho paura del Napoli e di tutti gli imbonitori. Quelli che pur di avere un like in più o per vincere una copia parlano di cose che non hanno senso e a mio giudizio non fanno una buona informazione. Il Napoli è aritmeticamente lì ed è giusto che i tifosi sognino ma la regola vuole che le cose vengano dette così come stanno. Guai a non sognare, non saremmo più tifosi. Il Napoli ha mancato due match point contro Inter e Cagliari. Il pari di Cagliari aritmeticamente non serve a nulla".