Ferrara: “Dybala? C’è una domanda a cui solo la Juve può rispondere. Sul mercato se…”

Le parole dell'ex calciatore bianconero a proposito del numero 10 che potrebbe lasciare la Vecchia Signora a fine stagione

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Ciro Ferrara ha parlato della situazione che riguarda Paulo Dybala, con l'Inter alla finestra in attesa di capire gli sviluppi sulla trattative per il rinnovo con la Juventus: "Dobbiamo farci questa domanda: quanto la Juventus crede ancora in lui? Solo loro possono saperlo. Non credo che abbiano dubbi sulla qualità, ma rimane il punto interrogativo della condizione fisica. Dybala è un giocatore di alto livello, ma magari la Juventus sta facendo valutazioni anche sui costi. In questo caso, anche Paulo sarebbe sul mercato".