Ferrarese: “Napoli? Spalletti triste ogni partita per un motivo. Per lo scudetto…”

L'ex calciatore Claudio Ferrarese è intervenuto a Radio Crc. Ecco cosa ha detto a proposito del Napoli, sua ex squadra ora capolista in Serie A: "Sono certo che Spalletti, con la rosa che ha, sia triste ogni partita perché deve lasciare fuori alcuni giocatori. In tal senso bisogna fare i complimenti a Giuntoli e alla società per come hanno allestito la squadra. Questa estate il Napoli ha avuto il coraggio di cedere alcuni giocatori importanti, ma il presente dice che ha avuto ragione.