Fiorentina, Amrabat: “Inter forte, ma l’abbiamo preparata bene. Vogliamo tre punti”

Pochi minuti ancora prima del calcio d'inizio di Fiorentina-Inter e Sofyan Amrabat ha parlato ai microfoni di Sky Sport della gara di questa sera al Franchi. Queste le sue considerazioni: "Tutte le partite sono importanti, dobbiamo fare punti. L'Inter è molto forte, ma l'abbiamo preparata bene, c'è fiducia e vogliamo i tre punti per i nostri tifosi. Loro hanno troppi giocatori forti, non ce n'è uno in particolare a cui penso".