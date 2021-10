Fiorentina, Dragowski rischia un lungo stop: diagnosi e tempi di recupero

Il club viola ha annunciato in questi minuti l'esito degli accertamenti cui si è sottoposto il portiere polacco

Brutte notizie per Vincenzo Italiano. Il tecnico della Fiorentina perde per un po' di tempo il suo portiere Bartlomiej Dragowski. In questi minuti è arrivato il comunicato del club viola: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Bartlomiej Dragowski, rientrato ieri sera dal ritiro della Nazionale polacca, si è sottoposto in data odierna ad ulteriori accertamenti che hanno evidenziato una lesione di secondo grado della giunzione miotendinea del retto femorale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico riabilitativo e le sue condizioni saranno rivalutate nel corso dei prossimi giorni". I tempi di recupero sono stimati tra le 4 e le 6 settimane.