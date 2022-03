Le rivali – Fiorentina, gruppo al completo per l’Inter: recuperati Biraghi e Bonaventura

La Fiorentina, dopo la cruciale vittoria in ottica europea al Franchi contro il Bologna, è tornato al lavoro in vista della sfida con l'Inter

La Fiorentina, dopo la cruciale vittoria in ottica europea al Franchi contro il Bologna, è tornato al lavoro in vista della sfida contro l'Inter a San Siro sabato alle 18. Come riporta il Corriere dello Sport, Vincenzo Italiano, tecnico viola, potrà contare sull'intero gruppo: