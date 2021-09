Fiorentina-Inter, Gonzalez chiede scusa per il rosso: “Mi sono lasciato trasportare”

Il giocatore viola ha chiesto scusa a compagni e tifosi per aver lasciato la squadra in dieci nella gara contro i nerazzurri

Skriniarha avuto il suo da farsi per lottarci contro. Nico Gonzalez alla fine però è stato espulso nella partita contro l'Inter. Ha lasciato i suoi in 10 e ha voluto scusarsi con la squadra e i tifosi per l'espulsione. "Voglio scusarmi con i miei compagni e con i tifosi per la situazione di ieri in partita, mi sono lasciato trasportare dalle emozioni e dall'adrenalina del gioco. Il nostro percorso continua ed è lunghissimo!! Forza Viola", ha scritto il calciatore viola.