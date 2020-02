RIVALI/ Fiorentina, Iachini: “Vlahovic? Contro l’Inter in Coppa Italia…”

Giornata di vigilia in casa Fiorentina con il tecnico viola Beppe Iachini alle 10.30 in conferenza stampa per presentare la partita con il Milan. L’allenatore ha parlato anche del buon momento di Vlahovic: “Sta lavorando bene. Deve volare basso. Ha tanti margini di miglioramento ma solo con il lavoro e l’umiltà può ancora migliorare e crescita. Abbiamo parlato molto in questa settimana, deve cercare di trovare la porta con più continuità. Contro l’Inter in Coppa Italia poteva regalarci il 2-1 ma non è stato così. Ha tante potenzialità e con il suo carattere e la sua voglia crescerà molto. Se non sei forte nella tattica individuale non riesci a incidere e Dusan sta lavorando su questo”.