Fiorentina, Italiano: “Ecco come si ferma l’Inter. Cabral? Merita un premio”

Pochi minuti ancora prima del calcio d'inizio di Fiorentina-Inter e ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue considerazioni: "L'Inter si ferma riproponendo le prestazioni viste con Napoli e Juventus. Abbiamo messo in difficoltà squadre fortissime, oggi ne affrontiamo un'altra e vogliamo dare continuità alla striscia di due risultati utili. Mi auguro che i ragazzi portino in campo la fiducia avuta nel secondo tempo di Lecce. Cercare di non avere alti e bassi è importante, ma abbiamo reagito a Lecce ad un primo tempo non bello. I ragazzi tirano fuori il meglio quando vengono stimolati, in casa siamo riusciti spesso a fare bene e ripartiamo da qui. Cabral? Si è fatto trovare pronto e mi è piaciuto. E' un premio a quello che ha fatto vedere, mi auguro possa tornare al gol e alzare il livello delle prestazioni. Sono fiducioso perché l'ho visto bene in allenamento".