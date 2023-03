Jovic: “Al Real Madrid è andato tutto storto. Falcao idolo. Pressione? A 16 anni…”

“In assoluto, anche per le sue origini slave (il padre di Ibra, Sefik, è nato proprio a Bijeljina, ndr ).Zlatan ha lasciato una traccia indelebile nel calcio e anche adesso è il valore aggiunto di un top club come il Milan. Un altro mio idolo è Radamel Falcao”.

“Per il suo stile di gioco. Guardavo ogni sua partita per poi riprodurre le sue giocate. O almeno, ci provavo. E poi per i suoi capelli: un cespuglio bellissimo”.

“È andato tutto per il verso sbagliato fin dall’inizio. Mi sono trasferito dall’Eintracht troppo presto, dopo soltanto una stagione al top. Tutti i riflettori erano su di me. Ma è difficile per un giovane di 21 anni adattarsi nel club più grande del mondo. Hai l’occasione di giocare coi migliori ma hai anche bisogno di tempo: qualcuno ci riesce, altri no”.