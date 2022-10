Fiorentina, Martinez Quarta: “Inter big, dovremo essere svegli. Possiamo farle male se…”

Le parole del difensore viola a pochi giorni dalla sfida di campionato contro l’Inter al Franchi

Daniele Vitiello

"Abbiamo una partita importante contro l'Inter, mi auguro si possa far bene per portare punti a casa. Meritavamo qualche punto in più perché abbiamo fatto ottime partite, ma siamo stati puniti a ogni errore fatto. Ci stiamo lavorando, ma la classifica è bugiarda. L'anno scorso potevamo arrivare più su così come potevamo essere più avanti quest'anno". Lo ha detto il difensore Lucas Martinez Quarta, nel corso di una diretta sul canale Tik Tok del club gigliato.

Contro il Lecce "ho fatto una scivolata difensiva che è servita ad aiutare la squadra - ha aggiunto -. Mi è uscita bene. La mia conclusione da fuori? Non ho mai calciato così, il portiere era sul suo palo e ha fatto una bella parata. So che devo continuare a fare bene, purtroppo non è un momento bello della squadra e non riusciamo a vincere fuori casa. Abbiamo fatto belle partite contro Napoli e Juventus, ma non siamo riusciti ad ottenere continuità quindi dobbiamo migliorare in quel senso e stiamo facendo di tutto per farlo".

Quarta è anche tornato sull'infortunio subito al naso contro la Lazio. In quel momento sapevo di avere il naso rotto, il dottore me lo aveva detto, ma non pensavo in tre punti. Con l'adrenalina non sentivo tanto dolore, poi ho finito la partita e mi faceva davvero molto male" ha spiegato il centrale difensivo argentino. "I tifosi ci sostengono in ogni partita, sia in casa che fuori -ha concluso Martinez Quarta -. E'incredibile quello che ci danno e anche quello che fanno i dirigenti. In questo momento abbiamo bisogno del sostegno di tutti per uscire da questa situazione. Mi auguro che sabato sera possa essere una serata fantastica per tutti. L'Inter è una grande squadra, non hanno iniziato bene ma ora stanno riuscendo a vincere. Dovremo essere attenti e svegli, se riusciamo a fare il nostro gioco possiamo fare del male a tutti".