UFFICIALE – Fiorentina, tegola Dodo: lesione di grado moderato al gemello mediale

Arrivano novità in merito alle condizioni del terzino della Fiorentina, Dodò, uscito anzitempo dalla gara contro il Bologna

Arrivano aggiornamenti in merito alle condizioni del terzino della Fiorentina, Dodò, uscito anzitempo dalla gara del Dall'Ara contro il Bologna. Ecco il report ufficiale del club: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Dodò è stato sottoposto in data odierna ad accertamenti in seguito all’infortunio occorso durante la partita di ieri. Le indagini diagnostiche effettuate hanno evidenziato una lesione di grado moderato a carico del gemello mediale della gamba destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo e verrà rivalutato tra due settimane".