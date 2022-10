Fiorentina, contro l’Inter partita da ultima spiaggia per l’Europa. Quest’anno…

La partita contro l'Inter, per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, sa già di ultima spiaggia per la corsa all'Europa

La partita contro l'Inter , per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, sa già di ultima spiaggia per la corsa all'Europa. Scrive il Corriere dello Sport:

"Nessuno in casa Fiorentina ha intenzione di etichettarla come una gara da ultima spiaggia. Eppure, classifica alla mano, quella di stasera contro l’Inter ha quantomeno i contorni di una partita che in caso di successo può davvero spalancare nuovi orizzonti alla truppa di Italiano, mai vincente in questa stagione contro una big (due pari e altrettanti ko il bilancio con le prime della classe) e in ritardo di undici punti rispetto al sesto posto in classifica, l’obiettivo auspicato dal presidente Commisso a inizio campionato".