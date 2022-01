Milan, Florenzi: “Se abbassiamo guardia col Venezia non lottiamo per grandi traguardi”

Il terzino mostra che la squadra rossonera è concentrata sull'obiettivo tre punti: la lotta con l'Inter va avanti

«Se abbassiamo la guardia contro il Venezia, siamo una squadra che non vuole lottare per i grandi traguardi. Dobbiamo solo pensare a portare a casa questa vittoria. Intanto cerchiamo di allungare nel secondo tempo il risultato». Il Milanè in vantaggio sul Venezia, in trasferta, per uno a zero. Alla fine del primo tempo Florenzi ha voluto mandare un messaggio ai suoi compagni e ha fatto capire che la squadra è concentrata sull'obiettivo tre punti, importanti in chiave primo posto, il posto che contendono all'Inter di Inzaghi.