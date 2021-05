Fonseca: “Dobbiamo difendere la Roma con motivazione fino alla fine”

Le parole del tecnico giallorosso che prova a spronare i suoi dopo la batosta subita in Europa League

Clima pessimo in casa Roma dopo la scoppola subita contro il Manchester United nella semifinale d'andata d'Europa League. Paulo Fonseca ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa alla vigilia del match con la Sampdoria:

"E' vero fino all'inizio di marzo siamo stati quasi sempre nella terza o quarta posizione. Penso che a marzo abbiamo iniziato a non stare bene. Per me è chiaro: sono mancati i giocatori importanti nella fase decisiva della stagione. Avevamo tante gare e questo è stato decisivo"

"Qualcosa è stato sbagliato, però Veretout si è allenato e ha giocato col Cagliari, i segnali erano positivi. Anche Spinazzola si è allenato senza problemi, col Manchester avevamo bisogno di loro. Se i segnali sono positivi non c'è senso di non correre rischi in una partita come quella contro il Manchester".