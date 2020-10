Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato del Milan – prossima rivale dei giallorossi in campionato – e ha sottolineato: «Ho visto il derby ieri. Come si controlla Ibra? Non so se Smalling ci sarà ma abbiamo difensori molto forti: Kumbulla, Ibanez e Mancini hanno la mia fiducia. Scudetto? Io devo essere il primo equilibrato ed è difficile tenerlo: quando vinciamo non siamo i migliori e se perdiamo non siamo i peggiori».

(Fonte: SS24)