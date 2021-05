Roma, Fonseca: “Sarò professionale fino all’ultimo giorno. Mourinho farà grande lavoro”

Alla vigilia della gara contro il Manchester United, l'allenatore della Roma ha parlato del connazionale portoghese che lo sostituirà

Alla vigilia della semifinale di Europa League contro il Manchester United, conferenza stampa per Paulo Fonseca. L'allenatore della Roma, come già stato annunciato ufficialmente, a fine stagione non sarà più l'allenatore del club capitolino. Al su posto arriverà José Mourinho .

Inevitabili le domande su quanto accaduto ieri con l'annuncio sull'addio alla panchina giallorossa: «Per me la professionalità è sacra. Sto bene qui come dal primo giorno. Sono motivato e ho voglia di fare il massimo per la Roma fino a quando sarò qui. Mourinho è un grande allenatore, penso che farà un gran lavoro in questo club. Vivo questo momento con la solita normalità e sarò professionale fino all'ultimo giorno».