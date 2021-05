Roma, Fonseca: “Mourinho molto corretto con me. Futuro in Italia? Dipende da…”

Le dichiarazioni in collegamento dallo Stadio Olimpico dell'allenatore della Roma Paulo Fonseca dopo l'eliminazione in Europa League

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha analizzato il successo per 3-2 nella gara di ritorno della semifinale di Europa League contro il Manchester United. La vittoria non è bastata ai giallorossi per conquistare un posto in finale dopo il ko per 6-2 all'andata all'Old Trafford.

"Per me è stato un grande piacere essere l’allenatore della Roma, è stato un grande orgoglio far parte del calcio italiano. Ho imparato molto e quando è così dobbiamo ricordarci delle cose positive, ho imparato molto. È stata un’esperienza difficile, ma gratificante. Non so quale sarà il mio futuro, l’Italia e il calcio italiano mi piace molto. Dipende dalle opportunità che avrò”.

Infine, Fonseca ha risposto su Mourinho e sulle possibili dimissioni: "Conosco molto bene Mourinho, è stato molto corretto con me. Non ho mai pensato di dimettermi, non sono una persona che desiste facilmente, sono stati momenti difficili ma mi sono focalizzato sul lavoro. In questo momento, è importante essere equilibrati, sarebbe stato facile uscire da questo momento, ma non ci ho mai pensato".