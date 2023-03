Fontana: “Napoli? Per lo scudetto è solo questione di tempo. In Europa…”

A “1 Football Club” , programma radiofonico in onda su 1 Station Radio , è intervenuto Alberto Fontana , ex portiere di Atalanta, Napoli ed Inter.

“Credo che quella del Napoli sia una partita a parte. Per il tricolore ritengo sia ormai soltanto una questione di tempo. Inoltre, anche in Europa la squadra partenopea può davvero dire la sua, essendo una squadra capace di vincere contro chiunque ed in qualsiasi campo. Il prosieguo degli azzurri in Europa sarebbe un risultato importante per tutto il movimento italiano”.