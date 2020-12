Fantacalcio, Milan-Lazio: Pioli si affida a Leao. Correa-Immobile per Inzaghi

In attesa del risultato dell’Inter, Stefano Pioli ha fatto le sue scelte per Milan-Lazio. In avanti Calhanoglu, Rebic giocano dietro a Leao. Inzaghi risponde con la coppia Caicedo-Immobile. Le formazioni ufficiali:

Milan: (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao. All. Pioli. Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. Inzaghi.