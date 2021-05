Foto di gruppo per l’Inter ad Appiano, Zhang: “Una grande famiglia”

Il commento del presidente dell'Inter allo scatto postato dopo i festeggiamenti di oggi nel centro sportivo nerazzurro

L'Inter si è ritrovata quest'oggi dopo i tre giorni di riposo concessi da Antonio Conte. Un'occasione per festeggiare insieme il traguardo ottenuto anche grazie al pareggio tra Sassuolo e Atalanta di domenica pomeriggio, quando i calciatori erano già con le loro famiglie. Brindisi e foto di gruppo per tutti, ovviamente anche per il presidente Steven Zhang che ha poi postato lo scatto su Instagram. "Big family", ha scritto il numero uno di viale della Liberazione.