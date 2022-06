Sky – Frattesi-Roma, incontro interlocutorio con Riso

L'agente del calciatore del Sassuolo ha incontrato Thiago Pinto in attesa del confronto del club giallorosso con la dirigenza neroverde

La Roma prova a riportare Frattesia Trigoria. Per questo oggi, come era previsto, Thiago Pinto ha incontrato l'agente del centrocampista classe 1999 che è stato anche in orbita Inter. Giuseppe Riso ha spiegato al dirigente romanista, spiegano a Skysport, che il calciatore sarebbe veramente contento di tornare a vestire la maglia giallorossa e quello con il procuratore è stato un incontro interlocutorio.