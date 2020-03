Juve, continua la “fuga”: anche Douglas Costa lascia Torino e torna in Brasile

Mentre continuano le polemiche sull’addio all’Italia di Higuain, Pjanic e Khedira, proseguono anche le “fughe” di giocatori bianconeri da Torino.

“Douglas Costa intanto è volato in Brasile per raggiungere la famiglia, che non vedeva da tempo. Come successo per Higuain, Khedira e Pjanic, ha lasciato l’Italia dopo aver saputo che il tampone a cui si era sottoposto nei giorni scorsi, dopo la positività di Rugani, era negativo. Per tutti, resta da capire quando potranno tornare in Italia e a quali misure saranno sottoposti al rientro. Ieri sia Dybala sia Chiellini hanno detto, uno in una diretta Instagram, l’altro a JTv, di essere in attesa dei risultati del test”, scrive la Gazzetta dello Sport.