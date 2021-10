Juventus, Furto in casa Dybala: refurtiva non ancora stimata

Disavventura per il calciatore bianconero accaduta nei giorni in cui era in trasferta in Russia

Eva A. Provenzano

Paulo Dybala, che da poco si è aggregato ai compagni dopo un infortunio e dovrebbe essere a disposizione nella gara contro l'Inter, ha subito un furto in casa. Nella sua villa tra Torino e Moncalieri sono entrati i ladri forzando una finestra al piano terra. È successo nella notte tra martedì e mercoledì mentre era in Russia con la Juventus per la sfida di CL contro lo Zenit. In casa non c'era nessun altro.

Il furto stato scoperto dalla vigilanza che vedendo movimento nella villa, durante l'assenza dell'attaccante, ha dato l'allarme. La Gazzetta dello Sport spiega che non si ancora molto sulla stima della refurtiva, ma i ladri potrebbero aver portato via la collezione di orologi del giocatore.