Galante: “Napoli? Osimhen importante quanto Lukaku per l’Inter. La rosa…”

Scenderà in campo questa sera il Napoli di Rino Gattuso per rispondere all’Inter e provare ad approfittare dello scontro diretto tra Juventus e Roma. Degli azzurri ha parlato anche Fabio Galante, ex difensore dell’Inter, ai microfoni di Radio 1 Station: “Da simpatizzante del Napoli credo che la squadra possa raggiungere obiettivi importanti, quest’anno. Può ancora conquistare Coppa Italia ed Europa League, oltre ad un posto tra le prime 4 in campionato. Come caratteristiche, la rosa azzurra è completa. Peccato per la lunga assenza di Osimhen, importante tanto quanto Lukaku all’Inter, Ibra al Milan o Cristiano Ronaldo alla Juve”.