Galderisi: “Juventus tra le prime 4? Niente è impossibile. Sono convinto che…”

Giovanni Galderisi , ex calciatore e allenatore, ha parlato a TMW Radio di Roma-Juventus, ammettendo di credere che i bianconeri possano arrivare tra le prime 4:

"Niente è impossibile. La Juve è una squadra diversa con il ritorno di qualche giocatore importante e una ritrovata condizione fisica. Per me da qui alla fine ne perderà poche. Vista la difficoltà di quelle davanti a fare punti, la Juventus potrebbe dire la sua. La Juve mi sembra diventata più solida, convinta, quindi dieci punti da recuperare non sono così tanti".