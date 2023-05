Gasperini: “Squadre ancora in corsa più stanche? No, meglio giocare. Domenica…”

Le parole dell'allenatore dell'Atalanta sulla corsa per i posti che serviranno a giocare l'anno prossimo in Europa

Nella corsa Champions conteranno anche le altre partite di Coppa e saranno determinanti? Walter Zenga , su Skysport, ha fatto questa domanda a Gasperini, allenatore dell'Atalanta. Anche la sua squadra è in corsa per un posto nella prossima Champions. Questa la risposta del tecnico:

«Noi ci contiamo (ride.ndr). Anche se io per esperienza dico che quando siamo a questo punto della stagione le squadre che sono in Coppa vanno più forte. Perché con una sola partita a settimana i giorni sono più lunghi, gli allenamenti non rispecchiano mai l'impegno della partita e le partite sono molto allenanti in questo periodo soprattutto se giochi non giovedì e domenica, quel giorno in più allena le squadra», le sue parole.