Atalanta, Gasperini: “Scudetto? Disparità economica elevata. Il calcio favorisca chi…”

Le parole dell'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, dopo il successo contro il Parma sulle ambizioni e il suo futuro

"Scudetto? È difficile per una società come la nostra, a meno che accadano cose particolari. Ma non mi sembra. C’è una disparità economica sempre molto elevata. L’obiettivo dell’Atalanta deve essere quello di migliorare la propria squadra e posizionarsi in fasce alta. Ma con questi meccanismi non potremo mai partire per vincere il campionato. C’è molta incertezza per quello che riguarda le coppe ed il campionato. Il calcio ha bisogno di un'organizzazione uguale per tutti per favorire chi fa le cose in modo adeguato. Altrimenti è veramente difficile".