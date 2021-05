Gasperini: “Perso con l’Inter una gara che poteva andare diversamente. Il gap…”

L'allenatore dell'Atalanta ha parlato dopo la vittoria contro il Genoa che qualifica in CL matematicamente la sua squadra

Gianpiero Gasperini, a Skysport, ha parlato della vittoria contro il Genoa che riporta in CL, matematicamente, la sua Atalanta: «Effettivamente è difficile di arrivarci tre anni di fila, difficile ripetersi. La squadra dopo un periodo difficile, da dicembre in poi, ha avuto una grande reazione ed ha saputo arrivare in CL anche con una gara di anticipo. Questo nonostante la concorrenza fosse importante quest'anno, con tutte le squadre tranne l'Inter coinvolte in pochi punti. Per noi arrivarci quest'anno ha un sapore migliore».

«Se c'è tanta differenza tra primo e secondo posto a livello strutturale? Squadre come l'Inter chiaro che ti fanno 11 vittorie di fila e sono tante. Noi abbiamo un range di campionato. Siamo vicino agli ottanta punti ma devi farne di più. Cerchiamo di migliorarci. Abbiamo perso con l'Inter una gara che forse poteva andare diversamente. Difficile in termini di punti per noi avere una striscia così lunga. Partiamo sempre con umiltà per migliorare noi stessi ma non sempre in termini di punti, ma in termini di gioco. Questo dobbiamo ambire a fare», ha sottolineato.