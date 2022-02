Gasperini: “Atalanta si esprimerà fino a fine stagione nonostante assenze. Con Inter, Juve…”

L'allenatore del club bergamasco ha parlato degli obiettivi di stagione alla vigilia della gara di EL contro l'Olympiakos

Alla vigilia della partita di Europa League con l'Olympiakos Gian Piero Gasperini ha parlato del momento e degli obiettivi della sua Atalanta. «Le gare in EL sono complicate e difficili, una manifestazione che quando va avanti diventa difficile e prestigioso. Se per noi è obiettivo concreto? Non vogliamo lasciare indietro nessuna competizione. Il campionato in questo momento è molto pressante, ci sono gare difficili. L'Atalanta è sempre stata in buona condizione. Infortunio Zapata? La squadra sta rendendo bene con tutti gli effettivi, non sarebbe così avanti in classifica. Le sue caratteristiche sono sicuramente differenti rispetto a quelle di altri giocatori in rosa. Quello che stava facendo quest'anno era superiore rispetto a quanto fatto gli altri anni, ha giocato con una condizione alta e continuità. Un infortunio lungo penalizza la squadra ma anche con queste assenze abbiamo giocato anche contro Inter, Lazio, Fiorentina, Juventus nel giro di pochi giorni e credo che comunque riusciremo ad esprimerci fino a fine stagione», le parole ai microfoni di Skysport.