Napoli, Gattuso: “Ibra? Con lui uno al Milan passò le pene dell’inferno. Uno come me…”

Rino Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria del Napoli in casa del Crotone. Chiaro il pensiero del tecnico a proposito delle caratteristiche che devono avere i suoi calciatori: “Non voglio i giocatori che assomigliano a me, mi piacciono più tecnici ma ci vuole la squadra. Non possiamo sempre giocare di fioretto, ci vuole il coltello tra i denti. Quelli come me però non li metterei in campo, avrei fatto tanta panchina in una squadra così. Sono orgoglioso della mia carriera, ma negli ultimi cinque anni il calcio in Italia è cambiato. Bravi anche noi a imparare dagli altri”.

L’ex Milan è stato stuzzicato anche sull’impatto di Zlatan Ibrahimovic in uno spogliatoio e il suo rapporto con lo svede: “Rompevo più io le scatole a lui che lui a me. Ero più martello di lui. Tante volte gli dicevo di stare zitto perché c’erano persone che potevano accettare la cazziata che faceva lui e persone che potevano non accettarla. Devi sapere con chi alzare la voce, a chi dire ‘bravo’. Lui invece non guarda in faccia a nessuno, è un kamikaze. A volte gli dicevo che doveva stare più calmo con i vari Abate, Antonini… Chi lo soffriva di più Zlatan? Secondo me ad Abate ha fatto passare le pene dell’inferno. Non è un caso che Ibra a 40 anni riesca a fare ancora la differenza. E’ molto esigente e ha un fisico che lo aiuta. Per il Milan è stato qualcosa di importante, di mentalità, di voglia. In allenamento se perde una partitina può spaccare lo spogliatoio in due minuti. Questo ti fa capire che mentalità ha, che giocatore è”.