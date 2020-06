Si avvicina la sfida del San Paolo. Il Napoli, come spiegato da Skysport, ha deciso di trascorrere le ultime ore prima della gara con l’Inter in un albergo in centro città. È una cosa piuttosto insolita dato che solitamente i giocatori e lo staff si ritrovano al centro sportivo di Castel Volturno. Nello stesso albergo la squadra di Gattuso ha svolto il risveglio muscolare in mattinata. Tra poco la partenza per lo stadio San Paolo.

(Fonte: SS24)