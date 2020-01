Napoli-Inter, Gattuso perde due big per la sfida contro i nerazzurri

Sabato mattina in palestra per gli azzurri. Il programma di Gennaro Gattuso non ha previsto lavoro in campo in vista della sfida di lunedi’ sera contro l’Inter. Tutti al “coperto”, dunque, per poter fare potenziamento e scrollarsi di dosso un po’ di tossine di questi giorni di lavoro.

Non arrivano buone notizie dall’infermeria. Koulibaly e Mertens, infatti, hanno svolto di nuovo lavoro personalizzato e quindi non dovrebbero farcela per il match contro la capolista nerazzurra. Due defezioni che sono pesanti per Gattuso. Anche Maksimovic dovrebbe restare fuori. Sta continuando a fare le terapie del caso il serbo che quindi lascera’ il posto a Luperto al centro della difesa al fianco di Manolas.

Allenamento in palestra e in campo per Fabian Ruiz. Lo spagnolo non ha più la febbre e quindi tornerà a disposizione. Ma non nel ruolo di regista che lascerà ad Allan come contro il Parma. L’altro della linea a tre sarà Zielinski. In attacco spazio a Insigne, Milik e Callejon. Con Lozano pronto a entrare a partita in corso. Domani seduta pomeridiana con Gattuso che parla alle 12,30.