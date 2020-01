Tapiro d’oro a Gattuso: “Serve andare da San Gennaro perché incassiamo gol assurdi”

Tra le tre sconfitte incassate in quattro presenze sulla panchina del Napoli c’è anche quella arrivata con l’Inter che non vinceva al San Paolo da 23 anni. E così Valerio Staffelli gli ha consegnato il Tapiro D’oro. Queste le parole dell’allenatore raggiunto dall’inviato di Striscia La Notizia a Castel Volturno: «La colpa è mia, ma arriveranno momenti migliori: bisogna stringere i denti e lavorare». Staffelli lo incalza con una battuta: «Non è che la società ha sbagliato ‘Gennaro’? Forse era meglio prendere il Santo…». Gattuso quindi replica: «Bisogna andarci in visita tutti assieme, perché prendiamo dei gol assurdi».

(Fonte: Mediaset)