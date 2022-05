Juventus, Allegri: “Coppa Italia obiettivo, ma domani in campo la squadra migliore”

Allegri, nonostante un quarto posto già aritmeticamente sicuro, non vuole fare calcoli prima della finale di Coppa Italia contro l'Inter

"Da qui alla fine del campionato dobbiamo cercare di fare più punti possibili. Abbiamo raggiunto l'obiettivo minimo del quarto posto con tre giornate di anticipo e siamo contenti di questo. Domani bisognerà fare una bella partita. Domani andrà in campo la formazione migliore. Danilo riposerà, tornerà con la squadra domenica mattina. Pellegrini ha la caviglia in disordine e non sarà a disposizione, Cuadrado e De Sciglio invece ci saranno. La Coppa Italia è un obiettivo. A inizio stagione, quando partiamo, tutte le competizioni devono essere un obiettivo. Ci giocheremo questa partita mercoledì e siamo contenti di esserci arrivati. La Juventus quando gioca le partite le gioca per vincere, andare in giro a fare brutte figure non è da Juventus. Domani dobbiamo fare una bella partita: giocheremo in uno stadio pieno contro una squadra che lotta. Siamo a tre giornate dalla fine del campionato con la finale di Coppa Italia da giocare e tutti dobbiamo metterci a disposizione della squadra per ottenere i risultati. Alla fine conta solo quello che succede in campo".