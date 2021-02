Inter-Genoa, la squadra di Ballardini è a Milano: sala video e rifinitura per i rossoblù

Il report della giornata del Genoa, che ha sistemato gli ultimi dettagli in vista della sfida di domani contro l'Inter a San Siro

"Riunione in sala video, rifiniture atletiche, addestramenti tecnici. Le prove in partitella delle tracce su cui lo staff ha battuto in settimana, insieme all’esecuzione dei piazzati e alla cura dei movimenti per entrambe le fasi. Per la partita più dura classifica alla mano, il Grifone ha completato il programma sui campi del ‘Signorini’. Il gruppo squadra è partito poi nel pomeriggio per raggiungere Milano, a bordo della Freccia Rossoblù e dei pullmini che completano la carovana. Per mister Ballardini è iniziato il giro conclusivo di valutazioni, dopo gli esiti dell’allenamento seguito dai dirigenti in presa diretta. Domenica mattina, nell’ultimo meeting in ritiro, mister Ballardini comunicherà l’undici che inizierà l’incontro".