Genoa, Sirigu si presenta: “Dobbiamo partire umili. No a voli pindarici”

Le considerazioni del neo acquisto genoano che presentato alla stampa nella giornata di oggi

Sarà il Genoa di Ballardini la prima avversaria dell'Inter nel prossimo campionato di Serie A. I liguri hanno presentato oggi alla stampa Salvatore Sirigu, arrivato da Campione d'Europa in rossoblù: "In questo punto della mia carriera vivo molto di sensazioni, stimoli e motivazioni e quello che mi ha dato la spinta a scegliere questa avventura è il fatto che mi sono sentito voluto, benvoluto e ricercato. Non è stata una scelta di comodo per loro né per me e mi ha dato l'entusiasmo a fare questa scelta. Ho avuto la fortuna di vestire altre maglie importanti e continuare questa scia di squadre importanti dà un tocco in più alla mia carriera".