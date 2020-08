In Spagna – Il Getafe torna ad allenarsi in vista dell’Inter, pochi dubbi per Bordalas

Altro giro, altra corsa. Il campionato italiano è finito, ma la stagione dell’Inter no. C’è ancora una partita importante, quella contro il Getafe per andare avanti in Europa League. Ieri Conte ha detto che si aspetta una gara difficilissima, contro un avversario che aggredisce e non lascia nulla al caso. Ma “non molliamo”, ha aggiunto alla fine. La sua squadra è chiamata a provarci fino in fondo e nonostante la scollatura che si è vista netta tra il tecnico e la società.

La squadra spagnola è tornata ad allenarsi oggi per preparare la gara del 5 agosto. La partita, che si giocherà in Germania, all’Arena di Gelsenkirchen, ha grande fascino per la rivale nerazzurra, pronta a prendersi una soddisfazione sul campo. In Spagna dicono che Bordalas, l’allenatore, sta preparando il duello contro i nerazzurri e ha già un undici in testa. Ma conserva un dubbio in attacco su Jaime Mata e a centrocampo tra Nemanja Maksimovic e Mauro Arambarri.

(Fonte: besoccer.com)