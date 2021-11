Giletti: “Juve, si è rotto qualcosa difficile da ricostruire. Mercato? A gennaio…”

Il giornalista e conduttore TV Massimo Giletti ha parlato a La Gazzetta dello Sport della crisi della Juventus

“Ho l’impressione che nel gruppo si sia rotto qualcosa di difficilmente ricostruibile. Una rottura forse già nell’ultimo anno di Allegri, e non risolta né da Sarri né da Pirlo. Solo chi vive l’ambiente dall’interno può sapere dove intervenire. Non c'è più tempo, bisogna intervenire ora”.

“Sarà una finale, che la Juve deve vincere e non importa come. La Dea gioca un calcio divertente e spettacolare. Non sfrutta magari tutte le occasioni che crea ma sarà un ostacolo difficilissimo”.