Calciopoli, Giraudo chiede udienza al Tar su incompatibilità giustizia sportiva-diritto UE

A distanza di quasi 20 anni Calciopoli non è ancora finito. Giraudo chiede udienza al Tar: gli aggiornamenti

A distanza di quasi 20 anni Calciopoli non è ancora finito. Lo scorso 4 luglio si è infatti tenuta innanzi al Tar di Roma la prima udienza della causa promossa dall'ex dirigente della Juventus Antonio Giraudo – radiato a seguito di 'Calciopoli' - "per vedere accertata la responsabilità dello Stato italiano per i gravissimi danni e pregiudizi subiti dal dott. Antonio Giraudo a causa delle disposizioni della legge 280/2003 del 17 ottobre 2003 ('Legge che disciplina la giustizia sportiva') la quale, nonostante il palese contrasto con i principi del diritto europeo, rimane tutt’ora vigente nel nostro ordinamento".