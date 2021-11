Milan, Giroud: “Non vedo l’ora di sfidare l’Inter. Ora riposiamoci, poi torneremo…”

Al termine della gara col Porto, l'attaccante rossonero ha parlato del derby in programma domenica

Al termine della gara contro il Porto, Olivier Giroud ha parlato ai microfoni di Sky Sport. L'attaccante del Milan è già proiettato al derby in programma domenica sera: "Penso alle sfide una per volta, ora guarderemo al derby ma prima di sfidare il Porto pensavamo solo alla partita contro il Porto. Giochiamo a calcio per partite del genere e non vedo l'ora di sfidare l'Inter a San Siro. Intanto dobbiamo riposarci e poi torneremo con nuove energie e la voglia di vincere questo derby".