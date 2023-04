Giroud: “Inter in semifinale? Milano on fire. Ma il Benfica non ha detto ultima parola”

«Era speciale per me, ero frustrato dal rigore sbagliato, erano anni che non ne sbagliavo uno, ma è stato importante rimanere in partita. Non ho mollato, pensavo che sarebbe arrivata un'altra occasione. Leao ha fatto tutto e ho segnato per i tifosi. Abbiamo dimostrato un bel spirito di squadra e adesso sì che possiamo sognare». Oliver Giroud, attaccante del Milan, ha segnato al Maradona contro il Napoli il gol che vale il passaggio dei rossoneri in semifinale.