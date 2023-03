Gollini: “+18? Più ci avviniamo all’obiettivo più siamo felici. Spalletti condottiero”

Le parole del portiere azzurro dopo la partita contro la formazione di Gasperini, la sua ex squadra

A Skysport, Gollini ha commentato la sua giornata speciale contro la sua ex squadra, l'Atalanta. Il portiere del Napoli ha parlato della vittoria contro la formazione di Gasperini, la sua voglia di riscatto e del + 18 dal secondo posto. «I festeggiamenti vivaci e sentiti? Penso sia normale, più una squadra si avvicina all'obiettivo più si è felici. Allo stesso tempo l'equilibrio deve essere la chiave, ma in questo il mister è bravo: siamo un gruppo molto sano, sinceramente. Nessuno fa cose fuori luogo, non c'è nessuno che fa pensieri sbagliati. Spalletti è un condottiero e sappiamo cosa ci stiamo giocando, ce la metteremo tutta».