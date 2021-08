Graziani: “Juve? Allegri non ha la bacchetta magica. Nemmeno Pjanic basterebbe”

L'ex calciatore ha commentato il momento difficile che stanno attraversando i bianconeri in questo avvio di stagione

Ospite di Sport Mediaset, Ciccio Graziani ha parlato anche della Juve. La sconfitta con l'Empoli di ieri sera conferma uno scenario tutt'altro che confortante: "Allegri non ha la bacchetta magica e deve lavorare tanto per mettere insieme una squadra che non può più affidarsi al singolo. Nemmeno Pjanic potrebbe bastare: sarebbe sicuramente un rinforzo, è stato un errore mandarlo via, ma bisogna capire quanti gol faranno gli attaccanti. Ieri la partita l'ha vinta l'Empoli e non l'ha persa la Juventus, questo deve fare ancora più riflettere".