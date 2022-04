Inter, attenta: arriva un Verona carico. Tudor e Simeone non vedono l’ora di fare lo sgambetto

Non sarà certo una passeggiata, quella che attende sabato pomeriggio l'Inter a San Siro. A Milano arriva infatti l'Hellas Verona

Non sarà certo una passeggiata, quella che attende sabato pomeriggio l'Inter a San Siro. A Milano arriva infatti un Hellas Verona che, anche in assenza di vere ambizioni di classifica, non manca certo di motivazioni. Soprattutto se pensiamo che, fra i gialloblù, sono in due (per motivi diversi) a non veder l'ora di fare uno sgambetto ai nerazzurri: Giovanni Simeone e Igor Tudor. Scrive Tuttosport:

"Ha la maglia del Verona addosso e un nome sulle spalle che per gli interisti vuole dire tante cose: Simeone. In questo caso Giovanni, el Cholito, l’erede di quel Diego Pablo che all’Inter ci ha giocato e che ci ha lasciato il cuore (...). Attaccante goleador, autore di una stagione da incorniciare da quando è sbarcato sulle rive dell’Adige. In campionato ha messo a segno 16 gol in 29 presenze. Numeri che, in precedenza, con la maglia degli scaligeri erano riusciti solo a un altro centravanti di razza come Luca Toni (...). E se la vittoria contro la Juve a riaperto i giochi, sulla panchina del Verona c’è un ex bianconero che di fare uno sgambetto all’Inter sicuramente avrebbe voglia: Igor Tudor (...). Anche il tecnico, che non ha mai fatto mistero di avere ancora la Juve nel cuore, c’è da giurare che non vede l’ora di apparecchiare una bella trappola all’Inter (...)".