Milan, Theo Hernandez: “Pressione sull’Inter? È quello che dobbiamo fare”

Il giocatore rossonero ha segnato una doppietta contro il Venezia e poi ha parlato anche della lotta scudetto su Skysport

Sul suo momento il giocatore ha detto: «Abbiamo fatto una bella partita col Venezia e sapevamo non sarebbe stato facile. Sono tornato e sono felice. Non è la fascia a darmi i superpoteri, mancano i miei compagni e sono felice di esserlo io. Sono felice qui, stiamo parlando del rinnovo, poi vediamo. Lavoro tutti i giorni per lavorare il migliore, anche grazie a Maldini che mi parla tutti i giorni».